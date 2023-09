Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 4.9. - 10.9.2023

Eine aufregende Liebeswoche steht Dir laut kostenlosem Wochenhoroskop für Fische vom 4.9. - 10.9.2023 bevor. Auch in einem anderen Lebensbereich stehst Du in der nächsten Horoskop Woche vor Herausforderungen.

Liebe und Partnerschaft

In der Partnerschaft wird es heftig, aber nicht unbedingt auf negative Weise. Die erotische Anziehung kann ganz schön heiß sein! Es gibt in Deiner Beziehung aber auch das eine oder andere, was Dir nicht passt. Bissige Bemerkungen bringen Dich nicht weiter, rede richtig! Wenn Du wütend bist, kannst Du Dich richtig aufregen. Dein Misstrauen nervt Dein Gegenüber manchmal ganz gewaltig.

Gesundheit und Fitness

Nimmt Deine Müdigkeit zu, dann sorge für mehr Ruhe und Schlaf. Vorsicht, Blutdruckschwankungen sind möglich! Raus an die frische Luft, nur so kommt der Kreislauf wieder in Schwung! Durch mehr Bewegung kann sich Dein Körper ausgezeichnet regenerieren, dann verspürst Du vielleicht einen gewaltigen Energieschub und fühlst Dich gut.

Beruf und Finanzen

Es kann vorübergehend zu Störungen in der Beziehung zu anderen Menschen und Gruppen kommen. Zeige Offenheit und Freundlichkeit. Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die notwendigen Entschlüsse. Dann erhältst Du Bestätigung von allen Seiten. Vorsichtig, aber sicher leitest Du erfolgversprechende Veränderungen ein. Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß. Doch was Dir zufällt, solltest Du auch für schlechtere Zeiten festhalten, pflegen und bewahren.