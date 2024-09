Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 23.9. bis 29.9.2024

Alle Fische-Geborenen können in der nächsten Horoskop - Woche erfahren, was die Sterne zu Gesundheit, Beruf und Beziehungen für Ratschläge bereithalten. Bei Entscheidungsfindungen hilft ein Blick in das aktuelle Wochenhoroskop für Fische vom 23.9. bis 29.9.2024.

Liebe und Partnerschaft

Es macht einfach alles Spaß. Du gehst mit einem Strahlen durch die Tage und wirkst betörend auf andere. Genieße das Bad in der Menge! Eine erotische, beglückende Zeit steht bevor, vor allen Dingen Singles punkten richtig und können jetzt die ganz große Liebe finden. Aber auch wenn Du in festen Händen bist, wird es Zeit, wieder einmal richtig loszuflirten. Du bist in einer Flirt- und Feierphase! Verführerische Lockspiele, erotisches Knistern. Es werden alle Register gezogen. Dein Liebesleben ist TOP.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir einen Frischekick, das macht locker und Du bist gut drauf. Du bist ein spontaner und aktiver Mensch, doch jetzt kann es für Dich ein bisschen zu viel werden. Zeige der Welt, was Du wirklich fühlst. Schiebe nicht immer alles auf die lange Bank, das macht nur schlaflos. Außerdem geht es Dir dann deutlich besser. Du wirkst ausgeruht und erholt und machst auf Dein Umfeld einen entspannten Eindruck. Deine Aura kommt an.

Beruf und Finanzen

Nicht immer verkaufst Du Dich und Deine Talente gut genug. Du wirst im Geschäftsleben jetzt unter Druck gesetzt, versuche zu pokern! Jemand am Arbeitsplatz hat es auf Dich abgesehen und sägt an Deinem Stuhl. Du solltest in Deinem Terminplan genügend Zeit für entsprechend wichtige Arbeiten freihalten. Terminüberschneidungen führen zu Problemen.