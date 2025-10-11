Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 13.10. bis 19.10.2025

Das kostenlose Wochenhoroskop für Fische vom 13.10. bis 19.10.2025 taucht mit Deinem Sternzeichen in die Welt der Astrologie ein und verrät Dir, wie Du in der Liebe zu mehr Harmonie findest. Nutze die nächste Horoskop -Woche als Inspiration für anstehende Veränderungen im Leben.

Liebe und Partnerschaft

Dein Beziehungsbarometer weist auf ein deutliches Hoch hin. Jemand wirft mit einem Lächeln alle Deine Vorsätze über den Haufen. Hitzige Diskussionen und heiße Leidenschaft halten Dich in Schwung. Gemeinsam mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin wirst Du glückliche Stunden verleben.

Gesundheit und Fitness

Es wäre für Dich dringend notwendig, Dich etwas maßvoller zu ernähren. Du bist hellwach und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichende Energien. Eine Instanz in Dir will genießen und schlemmen, bitte mit Maß und Ziel. Rücken schonen, sonst kann es schnell schmerzhaft werden.

Beruf und Finanzen

Sieh vorhandene Schwierigkeiten als Lernaufgabe. Das Warten hat sich gelohnt. Langsam kommt Entspannung in Deine Partnerschaft. Tue weiterhin das, woran Du Freude hast. Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, ob Dein Beruf tatsächlich auch Deine Berufung ist? Die ersten Zweifel machen sich nämlich schon bemerkbar. Deine Idee sorgt am Arbeitsplatz für sehr viel Gesprächsstoff.