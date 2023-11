Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 6.11. - 12.11.2023

Die einfühlsamen Fische-Geborenen erleben in der nächsten Horoskop Woche einige Herausforderungen in der Liebe und im Beruf. Wer sich durch das kostenlose Wochenhoroskop für Fische vom 6.11. bis 12.11.2023 inspirieren lässt, kann so vielleicht mehr Harmonie in sein Leben einziehen lassen.