Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 13.11. bis 19.11.2023

Deine persönlichen Sterne wissen, was die Zukunft bringt. Mehr zum Sternzeichen Fische :

Liebe und Partnerschaft

Du wirst von einer ganz bestimmten Person sehr bewundert. Deine Stimmung ist derzeit wie das Wetter, sonnig und wolkig, Dein Schatz leidet darunter. Achte auf Deine Gefühle und Emotionen. Es ist wichtig, dass Du an alles mit dem Herzen herangehst und den Kopf ausschaltest. Du bist ein Sonnenkind und so fühlst Du Dich momentan auch. Alle Liebesplaneten lachen Dir entgegen und bereiten Freude.

Gesundheit und Fitness

Niemandem wird etwas geschenkt. Du willst einen schönen, gesunden Körper? Dann raus in den Wald und joggen. Dein Ehrgeiz hilft Dir. Du hast zwar noch genügend Kraft für den Alltag, trotzdem könnten Deine Akkus etwas Energie vertragen. Eine Fahrradtour am Wochenende wäre gut. Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen. Du erhältst gute Tipps für Therapiemöglichkeiten.

Beruf und Finanzen

Vor Überstunden solltest Du Dich nicht scheuen. Zeige Dich einsatzbereit und fleißig, aber übertreibe nicht. Das Dankeschön bekommst Du später. Du musst Dich beruflich etwas mehr bemühen und vorsichtig ans Werk gehen. Was Du machst, machst Du ganz. Ein anderer Mitbewerber kann neben Dir nicht bestehen. Du gibst den richtigen Ton an. Was immer Du vorhast - es sollte durchführbar sein.