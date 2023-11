Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 27.11. - 3.12.2023

Entdecke im aktuellen Horoskop, was die nächste Horoskop Woche für Überraschungen und Herausforderungen für Dich bereithält. Die Sterne verheißen Fische-Frauen und Fische-Männern Erfolg im Beruf. Am Liebeshimmel hängen laut Astrologie aber dunkle Wolken - Du hast Dein Liebesglück in der Hand, nutze also Deine Chancen und die Ratschläge aus dem Wochenhoroskop für Fische vom 27.11. bis 3.12.2023.