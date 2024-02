Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 5.2. - 11.2.2024

Wirkliches Selbstvertrauen in jedem Lebensbereich mindert den Druck auf Herz und Geist. Diese und weitere kosmische Botschaften möchten die Sterne allen Fische Geborenen für die nächste Horoskop Woche vom 5.2. bis 11.2.2024 mit auf den Weg geben. Im gratis Wochenhoroskop für Fische liest Du, was Dir das Universum mitteilen möchte.

Liebe und Partnerschaft

Im privaten Bereich scheint jetzt erst mal alles ausgestanden zu sein. Knisternde Erotik meldet sich zurück und Du kannst alles in vollen Zügen genießen. Singles haben jetzt ihren Einsatz, eine erotisch beglückende Zeit erwartet sie. Du bist extrem sensibel und für Täuschungen aller Art empfänglich. Dein Mitgefühl ist jetzt übermäßig, Lügen und Betrug finden unkontrollierten Zugang. Du kannst eine freudige Überraschung erleben, lasse es zu! Lasse Dich nicht zu einer Unbesonnenheit hinreißen.

Gesundheit und Fitness

Du verblüffst mit Spitzenleistung und kannst viel Stress aushalten. Sollte doch noch überschüssiger Stress vorhanden sein, so lässt sich dieser beim Sport abbauen. Aber auch künstlerische Menschen tun Dir jetzt so richtig gut. Gönne Dir alles, was guttut. Sport steht auf dem Programm, das macht Dich wieder richtig gelenkig. Gönne Deinem Magen einige Zeit Schonkost.

Beruf und Finanzen

Warum lässt Du Dich denn immer von jedem so schnell aus der Reserve locken? Gehe alles in Ruhe an. Delegiere, wenn es geht, sonst bist Du ganz schnell erschöpft. Es gibt in der nächsten Zeit noch sehr viel zu tun. Vielleicht haben doch die anderen recht, wenn man Dich für einseitig und stur hält. Du solltest darüber nachdenken und eine Kleinigkeit verändern.