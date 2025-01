Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 3.2. bis 9.2.2025

Wirf den Ballast der vergangenen Woche ab und blicke in positiver Stimmung in die Zukunft. Das Wochenhoroskop für Fische vom 3.2. bis 9.2.2025 verrät Dir, in welchem Lebensbereich eine Richtungsentscheidung bevorsteht und wo Du mit Herz bei der Sache sein solltest. Nutze die Tipps der Astrologie, um in der nächsten Horoskop-Woche neue Hoffnung zu schöpfen.