Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 12.2. bis 18.2.2024

Sind es die Mondenergien oder doch andere Himmelskörper, die Fische in der nächsten Horoskop Woche vom 12.2. bis 18.2.2024 Kraft spenden? Welche kosmischen Energien Deinem Tierkreiszeichen in Liebe, Gesundheit und Beruf zur Verfügung stehen, beschreibt das kostenlose Wochenhoroskop für Fische.

Schwimmen Fische-Frau oder Fische-Mann gegen den Strom der Zeit, dann empfiehlt sich der Blick in die Zukunft:

Liebe und Partnerschaft

Es knistert, denn Venus bestrahlt Deine liebenswerte Seite und macht Dich anziehend. Ein süßes Geständnis erhöht Deinen Herzschlag. Du schwelgst in romantischer Stimmung, aber Dein Partner oder Deine Partnerin würde sich lieber in ein Abenteuer stürzen. Da besteht jetzt großer Diskussionsbedarf. In Dir kocht und brodelt es. Du signalisierst Flirtlust und Leidenschaft. Du musst jetzt noch offener sein, sonst versteht man Dich total falsch.

Gesundheit und Fitness

Dein Stimmungsbarometer läuft auf Hochtouren und ebenso Deine Kondition. Starte in ein Aktivwochenende zum Wohle der Gesundheit. Die Belastungen nehmen merklich ab und es wird viel entspannter für Dich. Gehe raus in die freie Natur und lasse die Seele baumeln. Deinem Körper würde etwas Schonung gut bekommen. Finde die richtige Mischung zwischen Bewegung und Ruhe.

Beruf und Finanzen

Lasse Dir im Job bloß nicht die Zügel so einfach aus der Hand nehmen. Traue Dir endlich einmal etwas mehr zu, Du kannst es! Suche Dir jetzt Mitstreiter, wenn Du Dich in einer beruflichen Auseinandersetzung zu schwach fühlst. Gemeinsam schafft ihr es. Richte Deinen Blick auf die Zukunft, ziehe Bilanz des bisher Erreichten und plane aus der Fülle der gebotenen Möglichkeiten. Zunächst bekommst Du Unterstützung von Kollegen, danach musst Du Dich aber selbst durchboxen. Achte also auf alle Signale.