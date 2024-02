Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 19.2. bis 25.2.2024

Verspricht diese Woche heiße Abenteuer in der Liebe? Die nächste Horoskop Woche weiß mehr über die Zukunft. Finde gleich heraus, ob Deine Träume im Beruf nur Schäume sind oder der große Durchbruch naht. Ein Rezept für das perfekte Glück gibt es nicht, aber mit ein paar kosmischen Inspirationen kann auf jeden Fall mehr Harmonie und positive Stimmung in Dein Leben einziehen. Das gratis Wochenhoroskop für Fische vom 19.2. bis 25.2.2024 hält einige Tipps bereit.

Liebe und Partnerschaft

Versuche heute einmal großzügig über die ärgerlichen Kleinigkeiten hinwegzusehen, die ein Konflikt mit sich bringt. Lob ist besser als Tadel. Im Moment kannst Du einigen ziemlich den Kopf verdrehen. Bleibe in Lauerstellung, denn es bahnt sich in der Liebe etwas an. Wer Dich angeln will, braucht das Talent eines Alleinunterhalters.

Gesundheit und Fitness

Du hast ein Energiehoch und darfst Dir alles zumuten. Du wirst Dich wundern, wie gut ein bisschen Aufregung tut. Gönne Dir wieder einmal eine Massage. Viele Verspannungen und unangenehme Körperempfindungen werden dadurch verschwinden. Versuche mit Kräutertee den Magen zu beruhigen.

Beruf und Finanzen

Nicht nur gute Arbeit leisten, sondern sich auch gut verkaufen ist wichtig. Du ziehst Dein Pflichtprogramm professionell durch, auch wenn es immer Nörgler gibt. Du erhältst Bodenständigkeit, Gedanken und Planungen sind pragmatisch umsetzbar. Zwar meinst Du, Oberwasser bekommen zu haben, aber so ganz sicher bist Du noch nicht.