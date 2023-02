Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 27.02. bis 05.03.2023

Erwartet Dich in der aktuellen Horoskop Woche Erfolg im Beruf und Glück in der Zukunft? Im kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 27.02. bis 05.03.2023 bekommen alle Anhänger der Inspiration und Astrologie eine Portion kosmischer Tipps für die Zukunft.

Liebe und Partnerschaft

Es erwartet Dich Harmonie und Einklang, wenn Du Dich der Partnerin bzw. dem Partner mehr öffnest. Charmant und lustbetont bezauberst Du nicht nur Deinen Schatz. Lasse Dich nicht entmutigen und versuche es mit einem anderen Partnertyp. Versuche nicht, den Mensch an Deiner Seite unter allen Umständen zu halten, weniger ist mehr.

Gesundheit und Fitness

Du bist zu leichtsinnig, achte mehr auf Deinen Kreislauf. Jeden Tag ein Stück zu Fuß gehen wirkt Wunder. Eine Instanz in Dir will genießen und schlemmen, bitte mit Maß und Ziel. Gesundheitlich fühlst Du Dich etwas angegriffen. Kein Grund zur Besorgnis. Gönne Dir in Deiner Freizeit mehr Entspannung und Erholung.

Beruf und Finanzen

Dein stures, egoistisches Verhalten kommt bei Deinen Kollegen nicht an. Beruflich wird sich einiges ergeben. Achte auf Angebote oder Andeutungen. Nicht nur gute Arbeit leisten, sondern sich auch gut verkaufen ist wichtig. Noch gibt es Hindernisse, die nur mit viel Geduld beseitigt werden können.