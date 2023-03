Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 27.03. - 02.04.2023

Liebe und Partnerschaft

Schnell ziehen Gewitterwolken auf, wenn Dir was nicht in den Kragen passt. Es steht einiges auf dem Spiel - nicht leichtsinnig sein. Du hast beim anderen Geschlecht gute Chancen: Jemand erliegt Deinem Charme. In Bereichen, in denen Du mit Schwierigkeiten rechnen musst, findest Du Verständnis und Toleranz. Es sind Regenwolken am Liebeshimmel zu sehen. Die Gefühle sind in Deiner Beziehung eher vereist, und Du blockierst Dich mit Schuldzuweisungen.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist das jetzt der richtige Moment. Endlich kannst Du Dich etwas mehr ausruhen. Dein Energielevel hat sich auf ein gesundes Mittelmaß eingependelt. Du hast genügend Kraft für den Alltag, aber nicht für Hochleistungssport.

Beruf und Finanzen

Halte Dich aus Machtkämpfen heraus, es gibt Wichtigeres als nur die Karriere. Plane eine wichtige Aussprache mit Geschäftspartnern und Arbeitskollegen. Bereite Dich gut vor und bringe alles zur Sprache. Bleibe gelassen, die große Ausdauer für Dein Ziel kommt noch. Es nervt Dich, wenn Kollegen sich immer wieder mit schlauen Argumenten herausreden.