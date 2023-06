Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die Woche vom 5.6. - 11.6.2023

Das gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 5.6. bis 11.6.2023 liefert Dir einen astrologischen Blick in die Zukunft. Gestalte Dir die Horoskop Woche so schön wie möglich mit den Tipps für Dein Sternzeichen.

Liebe und Partnerschaft

Singles werden sich bald glücklich in den Armen eines neuen Partners oder einer neuen Partnerin finden. Gefühle sind jetzt Trumpf und Anspannungen lösen sich auf. In der Liebe gibt es eine Überraschung. Eine erotisch hochbrisante Zeit erwartet Dich. Jemand begehrt Dich sehr stark. An Deinem Liebeshimmel befindet sich weit und breit kein Wölkchen.

Gesundheit und Fitness

Sorge dafür, dass Du nicht unter Zeitdruck stehst. Du hast viel Energie, baue jetzt etwas Kondition auf. Warte ab, in den nächsten Tagen bist Du sehr ausgeglichen. Rückenschmerzen wegstretchen, das ist gut für die Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Andere sind von dem angetan, was Du tust und was Du vorschlägst. Das gibt Dir Kraft und Auftrieb und macht Dich erfolgreich. Mit guten Leistungen und Freundlichkeit besiegst Du jeden Gegner. Erledige das neue Projekt am besten unauffällig und für Dich allein. Konzentrationsfähigkeit ist gefragt, gehe besonders aufmerksam vor.