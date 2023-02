Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 20.02. - 26.02.2023

Wow! Die nächste Horoskop Woche strotzt laut Astrologie vor Erotik. Wie Du Deine Potenziale am besten nutzen kannst in der Liebe, im Beruf und für Deine Gesundheit, sagt Dir das gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 20.02. bis 26.02.2023.

Liebe und Partnerschaft

Du hast eine starke erotische Ausstrahlung. Super für ein Liebes-Date. Frage nicht nach wann und wo, Du weißt doch, unverhofft kommt oft. Im zwischenmenschlichen Bereich ist Zielstrebigkeit und Nachdruck die falsche Strategie. Die Gefühle sollten nicht zu kurz kommen, gehe sensibel mit dem Partner um. Mit etwas Geduld kommst Du jetzt weiter als durch unbeherrschtes Auftreten. Du bist gefestigt genug, um auch eine Niederlage einzustecken.

Gesundheit und Fitness

Zu viele Genussmittel beeinträchtigen Deine Gesundheit. Wenn Du das beherzigst, können gute Zeiten im gesundheitlichen Bereich anbrechen. Du gehst sorgsam mit Deinen Kräften um und setzt diese auch gezielt ein. Auf falsche Ernährung reagierst Du jedoch äußerst empfindlich. Wenn Du Deinen Magen übersäuerst, streikt er.

Beruf und Finanzen

Beruflich hattest Du immer das Gefühl, es bleibt alles wie es ist. Du spürst aber jetzt ganz deutlich, dass Du in einem positiven Wandel steckst. Bleibe ruhig: Reden, Verhandeln, Reisen, Geschäfte, Geselligkeit. Du musst Dich mehr konzentrieren und doppelt so genau sein wie sonst. Du legst es darauf an, recht zu haben oder wenigstens zu bekommen. Deine Interessen durchzusetzen bringt Reibereien. Was Du beruflich jetzt beginnst, kommt leider nur langsam voran.