Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 20.03. bis 26.03.2023

Das Wochenhoroskop für Jungfrau vom 20.03. bis 26.03.2023 prophezeit eine spannende Zeit für die Liebe. Was es sonst noch an Astro-Tipps zu entdecken gibt, weiß die nächste Horoskop Woche.

Liebe und Partnerschaft

An Deiner Leine zappelt ein Goldfisch mit zwei Beinen! Du wirkst total sexy, ziehst aber nur jemanden an, der Probleme macht. Singles sind aufgefordert, all ihren Charme spielen zu lassen. Die Flirtline steht auf Sturm und erotische Erfolge erwarten Dich. Gemeinsam mit Deinem Partner wirst Du glückliche Stunden verleben.

Gesundheit und Fitness

Ängste belasten die Seele. Löse Dich davon. Tu etwas für Dich, bleibe aktiv und sportlich. Du hast ein gutes Wohlbefinden und darfst Dir einiges zumuten. Achte unbedingt darauf, den Kreislauf nicht zu überlasten und Dich psychisch nicht zu übernehmen.

Beruf und Finanzen

Nimm schwierige Situationen an, dann wenden sie sich zum Guten. Ein angenehmer Druck arbeitet in Deinem Inneren. Jetzt willst Du Erkenntnisse sammeln und Deinen Horizont durch Studium und Reisen erweitern. Halte Dich etwas zurück und gebe niemandem ungefragt einen Rat. Dein beharrliches Bemühen um Lösungen findet keine Anerkennung. Im Kontakt mit anderen Menschen gewinnst Du neue Einsichten und Du erweiterst Deinen Horizont. Plane eine Studienreise.