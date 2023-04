Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 10.04. - 16.04.2023

Läuft alles in Deinem Leben problemlos oder stehen Dir nächste Horoskop Woche einige Hindernisse im Weg? Die Sterne verraten Dir, worauf Du in Liebe, Gesundheit und Beruf achten solltest. Die kosmischen Ratschläge aus dem gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 10.04. bis 16.04.2023 helfen Dir, die richtigen Prioritäten zu setzen.

Was bringt Dir die Zukunft? Zerbrich Dir nicht unnötig den Kopf, sondern lies einfach weitere Horoskope für Jungfrau:

Liebe und Partnerschaft

Herzschmerz oder Herzflimmern? Auf jeden Fall eine Zeit der großen Gefühle! Tausendmal geflirtet und plötzlich funkt es richtig. Deine feinen Antennen werden Dir genau sagen, wem Du trauen kannst. Charmant und klug flirtest Du Dich in das Herz eines außergewöhnlichen Menschen. Werde jetzt aktiv und öffne dem Glück die Tür! Mit dem Liebesplaneten an der Seite kann da nicht viel schiefgehen.

Gesundheit und Fitness

Wenn es Dir schwerfällt, Deinen Körper allein in Schwung zu halten, tue es in Gesellschaft. So macht es auch mehr Spaß. Deine Energievorräte scheinen unbegrenzt zu sein. Aufpassen, erkälte Dich jetzt nicht! Du fühlst Dich besser, wenn Du Deine schlechten Essgewohnheiten ablegst.

Beruf und Finanzen

Dein Arbeitseifer ist derzeit beispielhaft und überträgt sich auf Dein Umfeld. Du bist nicht zu bremsen und absolut auf dem richtigen Weg. Diszipliniert, fleißig und erfolgreich, damit schaffst Du Dir Anerkennung im Job. Voller Elan und Freude hast Du das Gefühl, Du könntest Bäume ausreißen. Mache Dich ruhig an kraftraubende Arbeiten, nutze diese Energie.