Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 29.5. - 4.6.2023

Neue Pläne möchten in die Tat umgesetzt werden. Wie Du das am besten anstellst, verrät Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Jungfrau vom 29.5. bis 4.6.2023. Wer die Astrologie und die Kraft des Universums in sein Leben lässt, kann für die nächste Horoskop Woche spannende Astrotipps bekommen.

Liebe und Partnerschaft

Wundere Dich nicht, wenn die Funken sprühen. Der Liebeshimmel lacht, Paare kommen sich noch näher. Singles möchten sich jetzt noch nicht unbedingt festlegen.

Gesundheit und Fitness

Du strotzt vor Kraft und Energie, Du steckst voller Pläne und kannst Bäume ausreißen. Nimm Dir nicht zu viel vor, der Schein trügt! Momentan gerät manches durcheinander oder funktioniert nicht richtig. Lade Deine Akkus wieder auf und schon bald startest Du wieder durch. Deine diversen Zipperlein solltest Du endlich mal auskurieren, dann bist Du gesundheitlich auch wieder stabiler.

Beruf und Finanzen

Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig wurdest, kann jetzt so nach und nach aufgearbeitet werden. Es geht Dir alles wieder leicht von der Hand. Durch Ehrgeiz und Fleiß kannst Du Dir den weiteren beruflichen Weg ebnen. Packe es also endlich an, und warte nicht immer ab. Reagiere nicht immer so ungehalten, wenn Anforderungen an Dich gestellt werden. Jetzt hat Dich aber der Ehrgeiz richtig gepackt. Mit Deiner Durchsetzungskraft steuerst Du mutig hohe Ziele an. Behalte dennoch einen kühlen Kopf und verkalkuliere Dich nicht.