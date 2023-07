Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 3.7. bis 9.7.2023

Habe Vertrauen in Dich selbst und lasse Dich von Deinem Herzen in die Zukunft leiten. Das Wochenhoroskop für Jungfrau vom 3.7. bis 9.7.2023 begleitet Dich mit wertvollen Tipps aus der Astrologie. So kannst Du auch in der nächsten Horoskop Woche Dein Schicksal bestimmen.

Liebe und Partnerschaft

Erfolg macht noch erotischer und anziehender! Ein frecher Flirt kann zum gewagten Spiel mit dem Feuer werden. Du erwartest Zusagen von Deinem Schatz, die er nicht geben will. Lasse Dich in der Partnerschaft mal wieder richtig verwöhnen. Du darfst das allerdings umgekehrt auch. Wie Du mir, so ich Dir.

Gesundheit und Fitness

Nicht so fett essen, das entlastet. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Mit Deinen Fähigkeiten und mit Deinen Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Also aufpassen und alles maßvoll genießen. Was für eine Power, Du hast genügend Kraft und Ausdauer, umso manches zu erreichen.

Beruf und Finanzen

Nervlich hochgetourt, bemühst Du Dich um ein sachliches Verhalten. Verzettele Dich jetzt nicht in allzu viele Kleinigkeiten. Erst wenn Du Dein Ziel klar vor Augen hast, weißt Du, was getan werden muss. Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben füllen Dich nicht aus. Wechsle Dein Betätigungsfeld wohlüberlegt. Das wesentliche Ziel eines Vorhabens muss nicht das Ergebnis sein. Als viel spannender könnte sich der Weg dahin erweisen.