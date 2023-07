Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 17.7. bis 23.7.2023

Im Liebesleben könnte es für Jungfrau nächste Horoskop-Woche kaum besser laufen. Die Planetenbewegungen kündigen an, dass es in den anderen Lebensbereichen Gesundheit und Beruf etwas zurückhaltender wird. Mehr Prognosen findest Du in Deinem aktuellen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 17.7. bis 23.7.2023.