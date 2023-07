Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 31.7. bis 6.8.2023

Blicke mit dem aktuellen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 31.7. bis 6.8.2023 in die Zukunft und erfahre, welche Unsicherheiten in Liebe, Beruf und Gesundheit auf Dich zukommen. Doch nächste Horoskop-Woche müssen Jungfrau-Mann und Jungfrau-Frau ebenso sich selbst ergründen, dann vereinen sich die Gefühle in jeder Beziehung in Harmonie.