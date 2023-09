Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 25.9. bis 1.10.2023

Liebe und Partnerschaft

Liebe und Gefühle stehen im Mittelpunkt. Widme daher viele schöne Stunden Deinem Schatz, er wird es Dir danken. Im Moment kannst Du einigen ziemlich den Kopf verdrehen. Es wird jetzt heißblütig und Erotik bestimmt die nächste Zeit. Du kannst Dich ohne Vorbehalte auf Deine Partnerin bzw. Deinen Partner verlassen. Wenn Du jetzt noch verführerische Höhenflüge anstrebst, bist Du perfekt.

Gesundheit und Fitness

Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die dazu notwendigen Entschlüsse. Du bist stabil und Deine Konstitution ist überdurchschnittlich gut. Vermeide zu viel Schlaflosigkeit, sonst macht das Dein Körper nicht mehr lange mit. Grundsätzlich bekommt Dir Dein hohes Energieniveau so richtig gut. Gesundheitliche Störungen vergehen, verschleppte Probleme werden großzügig und schnell gelöst. Eine schöne, harmonische Zeit steht bevor.

Beruf und Finanzen

Deine Ideen zünden und Deine Begeisterungsfähigkeit reißt alle mit. Gemeinsam schafft Ihr es, an die Spitze zu kommen. In der Auseinandersetzung mit anderen wirst Du Dir Deiner Stärke immer mehr bewusst. Man hat Dich unterschätzt, das ist jetzt Dein Vorteil. Du formulierst Deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür um so menschlicher. Bringe das auch in Worten besser zum Ausdruck. Bitte nicht ärgern, wenn Du merkst, dass Du Dein gesetztes Pensum nicht schaffst.