Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 16.10. - 22.10.2023

In der nächsten Horoskop -Woche kann Dein Körper wieder neue Energie tanken. In welchem Lebensbereich es richtig spannend wird, weiß das Wochenhoroskop für Jungfrau vom 16.10. bis 22.10.2023.

Liebe und Partnerschaft

Du besitzt eine starke erotische Ausstrahlung, daher wirst Du ständig belagert. Jemand weckt den Jagdtrieb in Dir, versprich jedoch nur, was Du auch halten kannst. Zum Thema Liebe werden einige Hürden in den Weg gelegt, die es zu umgehen gilt. Meide Menschen, die so gar nicht auf Deiner Wellenlänge liegen.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir nach einer anstrengenden Arbeit eine Ruhepause. Bei erholsamer Freizeitbeschäftigung kannst Du neue Kraft schöpfen. Nervlich bist Du etwas zu überdreht, das wirkt sich nicht gerade wohltuend aus. Gehe raus und genieße die Freiheit und neue Anregungen.

Beruf und Finanzen

Vieles fällt Dir inzwischen leichter als sonst. Du bist fröhlich, lebst bewusster und wirkst auf Deine Umgebung aufmunternd und ausgleichend. Verteidige Deinen Standpunkt und lasse Dich nicht unterbuttern. Halte Deine Zusagen ein, auch wenn Du nur wenig Zeit hast. Du wirkst sonst unglaubwürdig und das würde Deinem Ruf sehr schaden. Drücke nicht unbedingt aufs Tempo. Eine Aufgabe muss möglicherweise erst noch richtig ausreifen.