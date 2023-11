Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 13.11. bis 19.11.2023

Es gibt noch mehr, was Dir Astrologen über das Tierkreiszeichen Jungfrau verraten können :

Liebe und Partnerschaft

Bloß nicht unter Entscheidungsdruck setzen lassen. Du hast schon mehr als genug um die Ohren. Lasse die Zeit für Dich arbeiten. Es droht eine kurze Auseinandersetzung, allerdings auch schon bald wieder eitel Sonnenschein. Nichts Ernsthaftes also. Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut. Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein und Du kannst vieles noch gar nicht so recht glauben. Paare sehen die Notwendigkeit, eine neue Richtung einzuschlagen, und zwar gemeinsam.

Gesundheit und Fitness

Sportlich wächst Du jetzt förmlich über Dich hinaus. Du hast genug Kraft, um Bäume auszureißen. Es wird jedoch Zeit, langsam einmal etwas mehr auf die Ernährung zu achten. Es wäre angebracht, in der nächsten Zeit auf alle Genussgifte zu verzichten. Deine Gesundheit scheint etwas angeschlagen zu sein.

Beruf und Finanzen

Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht immer in eine Ecke drängen! Wahrhaft bewundernswert, wie Du alles meisterst. Beiße weiterhin die Zähne zusammen und hänge Dich richtig rein. Du bist in Topform und ergänzt Dich perfekt mit einigen Kollegen! Dein schnelles Auffassungsvermögen ebnet den Weg zum Erfolg.