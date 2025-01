Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 27.1. bis 2.2.2025

Liebe und Partnerschaft

Die Distanz, die Du in Deiner Partnerschaft jetzt hast, solltest Du nicht weiter übertreiben. Überprüfe die Lage und verändere etwas. Ein Weg wird frei für einen absoluten Neubeginn. Jetzt klaren Kopf bewahren. So wie Du Dir die Liebe vorstellst, kann es keine Erfüllung geben. Einem verführerischen Abenteuer kannst Du nur schwer widerstehen.

Gesundheit und Fitness

Du bist fit und belastbar und solltest diese gute Phase nutzen, um Dich in Form zu bringen. Dein Körper freut sich über diese Aufmerksamkeit. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit. Deine diversen Zipperlein solltest Du endlich mal auskurieren. Mache keine Zugeständnisse, lade lieber Deine Akkus neu auf.

Beruf und Finanzen

Positive Einflüsse begünstigen Deine laufenden Unternehmungen. Du hast wieder etwas mehr Spielraum. Nimm Dir jetzt richtig Zeit für Dich. Kreativität will aktuell beruflich ausgelebt werden. Keine Zeit der großen Erfolge, doch durch Deine Ideen knüpfst Du Kontakte. Die Kollegen schätzen Deine Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit.