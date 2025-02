Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 10.2. bis 16.2.2025

Müssen sich Jungfrauen in einer Partnerschaft in der nächsten Horoskop-Woche zusammenreißen? Können Singles ihr Liebesglück genießen? Die Sterne wissen mehr. Was die Astrologie sonst noch über dieses Tierkreiszeichen verrät, steht im kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 10.2. bis 16.2.2025.