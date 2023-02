Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 13.02. - 19.02.2023

Ein bisschen Selbstkritik und Vorsicht kann in der aktuellen Horoskop Woche helfen, die Liebe aufflammen zu lassen – dann erlebst Du eine Liebeswoche. Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 13.02. - 19.02.2023 hat aber noch mehr kosmische Lebensweisheiten für Dich.

Liebe und Partnerschaft

Vorsicht vor einem heißen Flirt. Das Abenteuer birgt Risiken! Du als Vertreter der besonnenen Art spielst mit dem Feuer, wenn Du Dich aus einer Laune heraus und ohne Bedenken auf ein Abenteuer einlässt. Ein Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen. Gib es auf, die Härte vorzutäuschen, die Du nicht hast. Es gibt immer mehrere Wege, um ans Ziel zu gelangen. Zu Dir passt die sanfte Art.

Gesundheit und Fitness

Du hast Deine guten Vorsätze, endlich etwas für die Gesundheit zu tun, längst wieder vergessen. Was soll's, man darf auch mal schwach werden. Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Versuche jetzt unter allen Umständen, Spannungen abzubauen. Dein seelischer Zustand ist im Moment keinen großen Belastungen gewachsen. Wenn Du endlich eine klare Entscheidung triffst, fällt Deine Anspannung ab.

Beruf und Finanzen

In Diskussionen vertrittst Du grundsätzlich eine ausgeprägte eigene Meinung. Mit viel Begeisterung kannst Du andere von Deinen Ansichten überzeugen. Setze Deine Power für die richtige Sache ein und tritt nicht immer auf der Stelle. Geschäftlich kündigen sich endlich mal wieder ein paar Möglichkeiten und Highlights an. Es läuft alles wie am Schnürchen, nichts kann schiefgehen. Wirklich, Du leistest brillante Arbeit und schlaue Schachzüge.