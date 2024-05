Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 13.5. bis 19.5.2024

Liebe und Partnerschaft

Paare kommen sich näher, keine Wolke trübt die harmonische Gemeinsamkeit. Fürchte nicht, Dein Gesicht zu verlieren. Das beste Mittel dagegen ist die Fähigkeit, über seine eigenen Fehler zu lachen. Das entkrampft total. Dein Wunschpartner bzw. Deine Wunschpartnerin steht schon in den Startlöchern, setze jetzt die Signale! Wenn Du momentan zur Heftigkeit oder Flüchtigkeit neigst, musst Du mit Fehlern rechnen, die jedoch glimpflich ablaufen. Also Vorsicht!



Gesundheit und Fitness

Wie wäre es mit einem Vitamincocktail, das baut Dein Immunsystem wieder richtig auf. Frische Deine Kräfte durch Entspannungsphasen regelmäßig auf. Niemandem ist gedient, wenn Du nur arbeitest und Dich dabei verausgabst. Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen ein wenig gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe. Vermeide allzu strapaziöses.



Beruf und Finanzen

Beruflich hattest Du immer das Gefühl, es bleibt alles so wie es ist. Du spürst aber jetzt ganz deutlich, dass Du in einem positiven Wandel bist. Also lasse Dich nicht hängen und ziehe die Sache durch. Vielleicht haben die anderen doch recht, wenn man Dich für einseitig und stur hält. Du solltest darüber nachdenken und eine Kleinigkeit verändern. Deine Disziplin ist bemerkenswert. Du ackerst rund um die Uhr. Das wird von anderen bewundert. Allerdings sinkt die Powerkurve bald.