Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 17.04. bis 23.04.2023

Leidenschaft, Hingabe und erotische Spannung liegen in der aktuellen Horoskop Woche in der Luft. Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 17.04. bis 23.04.2023 legt Dir allerdings nahe, Dir so manche Handlung gut zu überlegen, bevor es zu Enttäuschungen und einer schicksalhaften Wendung für Dein Sternzeichen kommt.