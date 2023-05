Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 22.5. - 28.5.2023

Wenn Krebse in Gesundheit und Beruf den Druck rausnehmen, dann bleibt in der neuen Horoskop Woche mehr Energie im Liebesleben. Die Mondenergien bringen die Gefühle zum Kochen. Das aktuelle Wochenhoroskop für Krebs vom 22.5. bis 28.5.2023 ermutigt Dich, keinen kühlen Kopf zu bewahren und Dich voll darauf einzulassen.

Erfahre, welchem Schicksal das Sternzeichen Krebs in Zukunft begegnen wird:

Liebe und Partnerschaft

Bist Du auf Partnersuche, solltest Du einfach einmal den ersten Schritt machen: Wer wagt, gewinnt. Die Chancen stehen gut. Wenn es jetzt funkt, dann kann es der Partner oder die Partnerin fürs Leben sein. Auch in bestehenden Beziehungen schleicht sich immer mehr die Harmonie ein.

Gesundheit und Fitness

Probleme mit den Gelenken? Stelle Deine Ernährung um! Auch wenn es schwerfällt, denke immer positiv, das stärkt Dich. Ansonsten bist Du recht zäh und belastbar, aber nimm mehr Rücksicht auf Dein Umfeld! Du darfst Dich nicht immer so sehr unter Erfolgszwang setzen.

Beruf und Finanzen

Du bist schnell bereit, anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Doch sollte Dein helfender Beistand nicht zur Selbstverständlichkeit werden. Wenn Du unzufrieden bist, so ist die Zeit günstig, Dir über die Unstimmigkeiten klar zu werden und andere Möglichkeiten zu prüfen. Ein Karrieresprung ist in der momentanen Situation nicht zu erwarten. Du hast oft Angst, Dich den harten Anforderungen des Lebens auszusetzen. Tue es trotzdem, jeder noch so kleine Erfolg bringt Dich weiter.