Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 20.02. - 26.02.2023

Ein heißer Flirt, die große Liebe, Erfolg im Beruf und ein starker Körper: Sieh im Wochenhoroskop für Krebs vom 20.02. bis 26.02.2023, was Dich in der nächsten Horoskop Woche und in Zukunft Aufregendes erwartet.

Liebe und Partnerschaft

Die kommende Zeit wird vielversprechend, was die Liebe betrifft. Auch Singles haben eine glückliche Hand für den Partner des Lebens. In Dein Liebesleben kommt viel frischer Wind und tatsächlich könnte doch noch einiges zum Vorschein kommen, was Du bisher unterdrückt hast. Die Zweifel der letzten Zeit in Deiner Partnerschaft weichen einem Glücksgefühl. Andere Menschen sind für Dich unheimlich wichtig. Du solltest dabei aber nicht Deinen Partner vergessen. Kooperation und Rücksichtnahme sind gefragt.

Gesundheit und Fitness

Körperliche Arbeiten und Aktivitäten sind etwas eingeschränkt. Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du bald wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip. Negatives durch positives Denken ersetzen und schon fühlst Du Dich wohler. Es wäre besser, nicht immer so ungeduldig zu sein.

Beruf und Finanzen

Wärst Du nicht so ungeduldig, würde Dir manches eher leichtfallen. Du bist nicht zu bremsen und absolut auf dem richtigen Weg. Alles genau erledigen, dann sparst Du Dir sehr viel Zeit. Pass auf, dass Du Dich nicht bald erschöpft fühlst. Du solltest Dich vielleicht lieber etwas mehr mit Dir selbst beschäftigen.