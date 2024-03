Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 4.3. bis 10.3.2024

Liebe und Partnerschaft

Einige schwierige Hindernisse sind genommen. Gönne Dir Ruhe und Erholung und verbringe einige freie Tage an einem ruhigen Ort. In Dein Liebesleben kommt viel frischer Wind und tatsächlich könnte doch noch einiges zum Vorschein kommen, was Du bisher unterdrückt hast. Du hast das innere Bedürfnis, Deine Herzensangelegenheiten zu ordnen und Beziehungen zu festigen. Ziehe Grenzen, wenn Du verunsichert bist. Du musst nicht immer alles in Erfahrung bringen wollen. Lasse Deinem Partner seine kleinen Geheimnisse. Vertraue Deinem Schatz!

Gesundheit und Fitness

Lasse Dich bloß nicht unter Terminstress setzen, Deine Nerven flattern jetzt schon. Empfindliche Körperstellen solltest Du je nach Witterung gut schützen. Wenn Du Dich nicht an den Rat des Arztes hältst, kann sich nichts verändern. Höre auf Deinen Körper, der sagt Dir ganz genau, was für ihn das Beste ist. Achte darauf, denn Gesundheit ist der größte Reichtum.

Beruf und Finanzen

Nun hast Du Dir eine kleine Verschnaufpause verdient. Schalte einfach einmal ab, gehe alles in Ruhe an und genieße die Stille der Natur. Zunächst bekommst Du Unterstützung von Kollegen, danach musst Du Dich aber selbst durchboxen. Achte also auf alle Signale. Du bestimmst, wo es lang geht, denn wer bezahlt gibt an! Deine Ideen zünden und Deine Begeisterungsfähigkeit reißt alle mit. Gemeinsam schafft Ihr es, an die Spitze zu kommen.