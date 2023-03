Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 20.03. bis 26.03.2023

Liebe und Partnerschaft

Werde jetzt aktiv und öffne dem Glück die Tür! Mit dem Liebesplaneten an der Seite kann da nicht viel schiefgehen. Dein Herz geht auf bei einer ganz bestimmten Person. Warum zeigst Du nicht endlich Dein eigentliches tiefes Gefühlsleben? Jemand wartet darauf. Auch Singles haben plötzlich freie Bahn, die Liebe läuft auf Hochtouren. Denke daran, Dein Partner denkt, fühlt und handelt ganz anders, als Du das tust.

Gesundheit und Fitness

Du solltest Leute treffen, mit denen Du lachen kannst. Deine Stimmung ist stabil und positiv. Du neigst allerdings dazu, Dir zu viel zuzumuten. Kleine Pausen sind kein Zeichen von Schwäche. Du bist noch lange nicht so stabil, wie Du glaubst, und solltest Dich noch schonen. Gönne Dir wieder einmal eine Massage. Viele Verspannungen und unangenehme Körperempfindungen werden dadurch verschwinden.

Beruf und Finanzen

Die laufenden Geschäfte gehen einen soliden Gang und Du beherrschst Deine Aufgaben. Wichtige Entscheidungen stehen demnächst an. Du kommst auf allen Gebieten des Lebens stetig und merkbar voran. Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß, aber nicht unbedingt alles leicht. Diplomatie ist Trumpf. Damit stichst Du alle unliebsamen Zeitgenossen aus und kannst am Arbeitsplatz und auch privat am besten überzeugen. Alles genau erledigen, dann sparst Du Dir sehr viel Zeit.