Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 03.04. bis 09.04.2023

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du erkennst, dass das Leben eine Art Lernprozess ist, wird alles einfacher. Du beginnst nachzudenken und entwickelst Dich dadurch weiter. Da flackern doch tatsächlich alte Gefühle auf. Überdenke diese Sache wirklich ganz genau, damit Du nicht wieder leidest. Für Singles ist die Zeit sehr erfolgversprechend. Du solltest jetzt die Weichen für eine harmonische Liebeszukunft stellen. Das wird eine tolle Zeit für die Partnersuche. Du spürst jetzt sehr schnell, wer zu Dir passen könnte. Mache den Anfang!

Gesundheit und Fitness

Wenn Du weiterhin ohne Rücksicht auf Deine Gesundheit lebst, kann das böse Folgen haben. Lasse Dich von einem Fachmann beraten. Deine Nerven spielen Dir mal wieder einen Streich. Du erhältst gute Tipps für Therapiemöglichkeiten. Unterstelle Dich keinen Zwängen.

Beruf und Finanzen

Tolle Zusammenarbeit mit den Kollegen. Du ergänzt sie mit Deinen Stärken, leistest viel und hast auch noch jede Menge Spaß dabei. Dies ist eine Phase, in der Du mit oberflächlichen Arbeiten nichts anfangen kannst. Lasse Dich nicht verleiten, bleibe Deiner Sache treu. Du bist unbeständig bei der Pflichterfüllung, aber mehr als kreativ bei Deiner Freizeitgestaltung. Bringe beides in die Waagschale. Hindernisse und Höhepunkte wechseln sich ab. Das wird auf Dauer anstrengend. Am Ende aber machst Du das große Plus.