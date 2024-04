Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 15.4. bis 21.4.2024

Wow! Die nächste Horoskop -Woche erscheint überaus positiv für Dich im Sternzeichen Krebs. Wenn Du in der Liebe, im Beruf und bezüglich Deiner Gesundheit auf einige Dinge achtest, bist Du kaum aufzuhalten. Mehr kosmische Infos jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Krebs vom 15.4. bis 21.4.2024.

Liebe und Partnerschaft

Dein Elan wirkt ansteckend und Dein Partner ist gerne an Deiner Seite. Dies ist eine Zeit, in der Du Dein Herz öffnen darfst und sollst. Beschreibe dem Menschen, den Du liebst, die Zukunft in den schönsten Farben. Eine richtige Gute-Laune-Zeit erwartet Dich. Der Himmel hängt voller Geigen.

Gesundheit und Fitness

Vergiss die Sorgen und Lasten des Alltags und suche in der Freizeit Ruhe und Erholung in der Beschäftigung mit Deinen Hobbys. Dein hohes Energieniveau bekommt Dir so richtig gut, noch. Halte Dich manchmal etwas zurück und tanke auf. Jeder wird es verstehen, dass man nicht rund um die Uhr arbeiten kann. Noch fühlst Du Dich gut, übertreibe es nicht mit den sportlichen Aktivitäten.

Beruf und Finanzen

Das wesentliche Ziel eines Vorhabens muss nicht das Ergebnis sein. Als viel spannender könnte sich der Weg dahin erweisen. Geschickt setzt Du Dich gegen einen Konkurrenten durch. Du stellst hohe Ansprüche und klare Forderungen. Wie lange willst Du noch warten? Starte endlich richtig durch!