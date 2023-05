Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 08.05. - 14.05.2023

Die nächste Horoskop Woche rät Krebs-Geborenen zu einem offenen Gespräch in der Partnerschaft. Dein gratis Wochenhoroskop für Krebs vom 08.05. bis 14.05.2023 weiß auch, w as es in Sachen Beruf und Gesundheit zu beachten gilt.

Liebe und Partnerschaft

Singles müssen nun nicht mehr lange allein sein und selbst wenn es nicht gleich funkt, hast Du wunderschöne Kontakte zu erwarten. Herzschmerz oder Herzflimmern? Auf jeden Fall steht eine Zeit der großen Gefühle bevor! Es sieht so aus, als könnten Deine amourösen Wünsche in Erfüllung gehen. Sei dafür aktiv und mache den ersten Schritt: Schon bald bekommt Dein Liebesleben Aufschwung.

Gesundheit und Fitness

Trinke mehr Wasser, das entgiftet den ganzen Körper. Wer Probleme mit dem Gewicht hat, sollte seinen Konsumdrang einschränken. Stärke Deine Abwehrkräfte durch vitaminreiche Ernährung. Den nächtlichen Schlaf solltest Du außerdem nicht zu knapp bemessen. Nutze die Zeit und schaffe Dir gesundheitlich eine gute Grundlage.

Beruf und Finanzen

Es sprudeln ungeahnte Quellen des Denkens, Fühlens und Handelns. Sorgen und Probleme lösen sich in Luft auf. Du erkennst, was wesentlich ist. Es läuft jetzt beruflich richtig an, was willst Du mehr? Du bist ein Glückskind: Alles, was Du in nächster Zeit beginnst, führt zum Erfolg, dafür brauchst Du kaum noch etwas zu tun. Selbstverwirklichung ist jetzt Dein oberstes Ziel im Beruf.