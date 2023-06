Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 5.6. - 11.6.2023

Krebse müssen sich in der nächsten Horoskop Woche auf ein paar bittere Wahrheiten einstellen. Alle kosmischen News findet Dein Tierkreiszeichen jetzt im Wochenhoroskop für Krebs vom 5.6. bis 11.6.2023.

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner oder Deine Partnerin ist nicht nur dazu da, Dir alle Wünsche von den Augen abzulesen. Du genießt jetzt das Interesse, koste es richtig aus. Es sind Regenwolken am Liebeshimmel zu sehen. Die Gefühle sind in Deiner Beziehung eher vereist, und Du blockierst Dich mit Schuldzuweisungen. Schaue Dich genau um, es ist jemand da, der Deinen Herzenswunsch erfüllt.

Gesundheit und Fitness

Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die dazu notwendigen Entschlüsse. Du bist stabil und Deine Konstitution ist überdurchschnittlich gut. Wenn Du endlich eine klare Entscheidung triffst, fällt Deine Anspannung ab. Du bist viel zu schnell aufbrausend. Empfindliche Körperstellen solltest Du je nach Witterung gut schützen.

Beruf und Finanzen

So wie es jetzt an Deinem Arbeitsplatz läuft, bist Du nicht ganz zufrieden. Bereite ein Gespräch mit dem Chef oder den Kollegen in Ruhe vor. Beruflich hast Du anstrengende Zeiten vor Dir und Du wirst immer wieder mit Arbeit überhäuft. Bleibe gelassen, denn das geht vorüber. Stelle alle wichtigen Entscheidungen für längere Zeit zurück.