Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 26.6. bis 2.7.2023

Liebe und Partnerschaft

Höchste Zeit zu überlegen, was Du von einer Partnerschaft wirklich erwartest. Du bist ein wunderbarer Lehrmeister in Sachen Liebe, Leidenschaft und Engagement. Gib diese Eigenschaften unbedingt weiter! Deine Ausstrahlung entfaltet Magie und Anziehung. Eine tolle Sache! Es droht eine kurze Auseinandersetzung, allerdings folgt auch schon bald wieder eitel Sonnenschein. Nichts Ernsthaftes also.

Gesundheit und Fitness

Du bist im Augenblick geistig stark beansprucht. Deshalb solltest Du aber Deinen Körper und Deine Gesundheit nicht vernachlässigen. Wenn Du Dich sportlich mehr betätigst, geht es Dir glänzend. Stoppe Deinen Verdrängungswettbewerb und prüfe Deinen Gesundheitszustand. Dosiere Deine Kräfte richtig, sonst geht Dir bald die Puste aus.

Beruf und Finanzen

Du bist momentan im Kommen, es erscheint fast unwirklich, wie viele gute Entwicklungen sich abzeichnen. Endlich zahlen sich auch Deine Kontakte aus. Du bist voller Scharfsinn und Klarheit der Gedanken und Überlegungen. Was Du anpackst, hat große Aussicht auf Erfolg. Tue es jetzt! Eine wichtige Nachricht kann im Geschäftsleben die rettende Hilfe bringen. Du bist nicht zu bremsen und absolut auf dem richtigen Weg.