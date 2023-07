Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 10.7. bis 16.7.2023

Eine Menge Chancen, aber auch Hürden warten auf Krebs-Frauen und Krebs-Männer laut gratis Wochenhoroskop für Krebs vom 10.7. bis 16.7.2023. Doch mit einer guten Strategie und einem reinen Herzen wirst Du nicht nur in der nächsten Horoskop Woche, sondern auch in Zukunft glücklich.

Glaube an Dich selbst und nutze die Hilfe der Astrologie - hier gibt es noch mehr über das Sternzeichen Krebs zu erfahren :

Liebe und Partnerschaft

Es macht Dir Spaß, jemandem den Kopf zu verdrehen, zu flirten und Dich von der charmantesten Seite zu zeigen. Auf los geht's los! Hitzig und brisant entwickelt sich ein Streit mit einem abgeblitzten Schwarm. Jetzt kannst Du zeigen, dass Du über den Dingen stehst. Setze Dich mit Deinem Schatz zusammen und stellt die Spielregeln Eurer Partnerschaft neu auf. Auch wenn Du jetzt Amok läufst, Dein Liebster oder Deine Liebste hat sich erst mal zurückgezogen.

Gesundheit und Fitness

Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip. Denke an Deine Gelenke, belaste diese wenig. Wenn Du den ärztlichen Anordnungen nicht folgst, kann sich nichts ändern!

Beruf und Finanzen

Du bekommst Unterstützung bei Deiner Arbeit, das bringt Dich voran. Weil Du eine höhere Ordnung verinnerlicht hast, tust Du im Leben stets das Richtige und auch immer zur rechten Zeit. Besser kann es nicht sein. Dein Geist ist jetzt empfänglich und offen für neue geistige und spirituelle Anstöße, die Du erst später richtig verarbeiten wirst. Du hast stets das Ganze im Blick und allerbeste Karten in Sachen Job.