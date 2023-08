Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 7.8. bis 13.8.2023

Vertraust Du Dir selbst und Deiner Bestimmung? Die Sterne laden alle im Sternzeichen Krebs in der nächsten Horoskop -Woche zu mehr Selbstbewusstsein ein, um ihre Zukunft selbst zu gestalten und wegweisende Richtungsentscheidungen zu treffen. Welche positiven Effekte diese Energie auf Dein Leben haben kann, erfährst Du im gratis Wochenhoroskop für Krebs vom 7.8. bis 13.8.2023.

Liebe und Partnerschaft

Du bist verunsichert, weil Deine Gefühle wieder Purzelbaum schlagen. Warum denn? Es geht doch schließlich endlich bergauf. Sträube Dich nicht! Bleibe in Lauerstellung, denn es bahnt sich in der Liebe etwas an. Auf gehts! Wenn Du willst, wickelst Du jeden Flirt um den Finger. Die Liebe kommt, wenn auch etwas später. Du wirst eine angenehme Zeit erleben und Dich rundum glücklich fühlen.

Gesundheit und Fitness

Du strotzt vor Energie. Sportliche Aktivitäten helfen, diese Energien abzubauen. Durch Yoga kommt der Körper ins Schwingen. Du weißt, was Dir guttut, setze es also auch um. Wird es für Dich doch etwas zu anstrengend, dann lege Ruhepausen ein.

Beruf und Finanzen

Du brauchst keinen besonderen Anstoß, um aktiv zu werden. Schuldgefühle hast Du doch gar nicht nötig. Deine seelische Beschaffenheit ist stabil. Vertraue auf Dich und Du wirst erfolgreich sein. Du strahlst Power, Mut und Entschlossenheit aus, das bringt Erfolg. Wenn Du Dich überschätzt, musst Du Verluste tragen. Lasse es nicht so weit kommen, sondern plane ganz gründlich.