Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 14.8. - 20.8.2023

Liebe und Partnerschaft

Zeige in der Partnerschaft klare Grenzen und lasse Dich nicht erweichen. Du bist nett zu anderen, das macht Deinen Partner rasend vor Eifersucht. Die Liebe wird Dich jetzt voraussichtlich nicht wie der Blitz treffen. Nimm Dir genug Zeit, den Partner genau zu prüfen. Eine Einladung reizt Dich ungemein, denke aber auch an die Folgen.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir eine Massage, Du hast Nackenverspannungen. Ein gewisser Bewegungsdrang könnte da sein. Du solltest nicht zögern, das auch in die Tat umzusetzen und sogar etwas regelmäßiger Sport zu treiben. Gönne Dir aber auch mal Ruhe, schalte an den Abenden ab. Körperlich und seelisch geht's endlich wieder bergauf. Nutze das Wochenende, pflege Deine Gesundheit und Deine geliebten Hobbys.

Beruf und Finanzen

Was Du anpackst, birgt die Gefahr des Verlustes in sich. Dein Energieeinsatz verpufft, Deine Dynamik schießt ins Leere. Gehe auf Rückzug. Wenn Du mit Vorgesetzten und Behörden zu tun hast, dürftest Du jetzt besonderes Entgegenkommen vorfinden. Nutze diese Gelegenheit. Wenn Du jetzt kreativ bist, kann Dich das einen guten Schritt nach vorne bringen. Wenn Du beruflich etwas lockerer und nicht so ehrgeizig vorgehen würdest, wärst Du schon weiter. Wer zu verbissen handelt, hat nicht unbedingt Erfolg.