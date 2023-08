Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 21.8. - 27.8.2023

Dein Herz entscheidet, was Du in der nächsten Horoskop-Woche willst. So oder so solltest Du aber klare Worte finden, im Beruf wie auch in Liebesangelegenheiten. Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 21.8. - 27.8.2023 hat Dir aber noch mehr mitzuteilen.