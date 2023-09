Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 18.9. bis 24.9.2023

Denken Krebs-Frau und Krebs-Mann immer nur negativ an die Zukunft, brauchen sie auch nichts Positives zu erwarten. Sage also Ja zum Leben und freue Dich auf nächste Horoskop -Woche. Im kostenlosen Wochenhoroskop für Krebs vom 18.9. bis 24.9.2023 teilen d ie Sterne mit Dir kosmische Erkenntnisse.

Liebe und Partnerschaft

Setze die richtigen Signale, dann hat das Leben als Single bald ein Ende. Rückzug oder Krieg, was ist Dir lieber? Überdenke die Situation! Halte Deinen Schatz auf dem Laufenden und lasse ihn wissen, was Dich beschäftigt. Je mehr Du vertraust, umso inniger wird sich eine Beziehung entwickeln.

Gesundheit und Fitness

Lachen hält jung und ist eine Vitaminspritze für Körper, Geist und Seele. Ordnung und Sauberkeit sind jetzt wichtig für das persönliche Wohlbefinden. Du bist zwar momentan leicht reizbar, aber Dein Körper ist kraftvoll und fit. Ein besonderes Stimmungshoch sorgt für gute Laune und Zufriedenheit.

Beruf und Finanzen

Du musst Dich sehr anstrengen, denn es werden Dir Pflichten auferlegt, die Du alleine nicht so ohne Weiteres erfüllen kannst. Beruflich brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Hier lohnt es sich, kontrolliert zu bleiben, um positive Veränderungsmöglichkeiten zu erfassen. Hektik würde zu viel kaputt machen. Du bist voll Power und niemand stellt sich Dir in diesen Tagen in den Weg. Allerdings läufst Du Gefahr, mit Deinem Ungestüm anzuecken.