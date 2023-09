Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 25.9. bis 1.10.2023

Liebe und Partnerschaft

Als tiefsinniger Zeitgenosse weißt Du auch ohne große Worte was Dein Gegenüber fühlt und denkt. Das macht anderen Angst. Du hältst Dir gern ein paar Hintertürchen offen und schwankst lange zwischen verschiedenen Möglichkeiten hin und her. Das ist gefährlich! Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das gilt auch für die Partnerschaft. Wie wäre es mit einer Überraschung für Deinen Schatz? Er ist ohnehin ganz angetan von Dir und liest Dir jeden Wunsch von den Augen ab.

Gesundheit und Fitness

Tue etwas für Dich und halte Deinen Körper in Balance. Gönne Dir eine Massage, um Deinen Nacken zu entspannen. Je gesünder Du Dich ernährst, desto besser geht es Dir. Die nächste Zeit musst Du mit innerer Unruhe rechnen.

Beruf und Finanzen

Jetzt drängt es Dich gewaltig, etwas Sinnvolles zu tun. Scheue Dich nicht, in Bereichen, in denen Du Dich unsicher fühlst, erfahrene Menschen um Rat zu fragen. Das bewahrt Dich vor Fehlern. Was Du jetzt anpackst, insbesondere Tätigkeiten, die geistige Aktivität verlangen, hat große Aussicht auf Erfolg. Löse die Dinge sachlich! Deine Ideen zünden und Deine Begeisterungsfähigkeit reißt alle mit. Gemeinsam schafft Ihr es, an die Spitze zu kommen.