Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 23.9. bis 29.9.2024

Liebe und Partnerschaft

Du solltest Dich endlich einmal diplomatischer geben. Mit Deinem Verhalten trittst Du immer wieder anderen auf die Füße. Emotion, Zärtlichkeit und Hingabe, das ist es, was Dein Partner oder Deine Partnerin sehr an Dir schätzt. Nimm Dir jetzt Zeit und lebe diese schönen Gefühle. Mische Dich unter lustige Menschen. Du wirst dann ganz schnell erkennen, wie Dich eine Begegnung sehr stark inspiriert. Deine Chance winkt! Lasse Deinen Schatz jetzt nicht im Regen stehen, er braucht Dich dringend.

Gesundheit und Fitness

Ein Zahnarztbesuch ist schon lange überfällig! Stress kannst Du sehr gut beim Sport abbauen. Aber auch künstlerische Menschen tun Dir jetzt so richtig gut. Gönne Dir alles, was Dir guttut. Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst, was Du auch sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas! Du hast den Sport vernachlässigt und erhältst jetzt die Rechnung dafür. Es ist an der Zeit eine Wendung herbeizuführen.

Beruf und Finanzen

Du musst Dich nicht abhetzen, um Deine Ziele zu erreichen. Gut Ding will Weile haben. Der Erfolg wird sich schon einstellen. In der Auseinandersetzung mit anderen wirst Du Dir Deiner Stärke immer mehr bewusst. Man hat Dich unterschätzt, das ist jetzt Dein Vorteil. Bitte nicht ärgern, wenn Du merkst, dass Du Dein gesetztes Pensum nicht schaffst. Beruflicher und finanzieller Aufschwung ist in Sichtweite!