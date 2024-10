Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 28.10. bis 3.11.2024

Eine Aufgabe der nächsten Horoskop -Woche für Krebs ist es, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und entsprechend zu handeln. Was das für L iebe, Gesundheit und Beruf bedeutet? Die Antwort findest Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Krebs vom 28.10. bis 3.11.2024.

Liebe und Partnerschaft

Deine Stimmung ist leidenschaftlich, in jeder Hinsicht. Du kannst intensiv leben und fühlen, Dich freuen und Dich auch einfach mal gehen lassen. Ein neuer Flirt könnte verschreckt reagieren, wenn Du allzu forsch vorgehst. Dein innerliches Glücksgefühl stärkt Deine Ausstrahlung, und Du kommst richtig gut an! An Deinem Liebeshimmel gibt es weit und breit kein Wölkchen.

Gesundheit und Fitness

Deine Nerven spielen Dir mal wieder einen Streich. Du fühlst Dich kraftvoll, solltest aber trotzdem öfter Pausen einlegen. Bringe andere zum Lachen, das macht auch Dich glücklich. Sei nicht so zaghaft, Du hast genug Kraft für alles.

Beruf und Finanzen

Sehr lange wirst Du diese starke Arbeitsbelastung nicht mehr aushalten. Lasse die Arbeit liegen und gib Deinem Urlaubsfeeling nach. Bald wirst Du wieder richtig ackern müssen. Feile an Deiner Karriere, denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen.