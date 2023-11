Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 13.11. bis 19.11.2023

Liebe und Partnerschaft

Auch Singles haben plötzlich freie Bahn, die Liebe läuft auf Hochtouren. Wie lange willst Du das Spiel noch spielen? Der Bogen ist längst überspannt. In Dir glüht ein heißes Feuer, das jetzt entfacht werden will. In der Erregung sagst Du schnell etwas, das Du später bereust. Sollte das so sein, dann entschuldige Dich am besten.

Gesundheit und Fitness

Ärger drückt Deinen Magen jetzt doppelt schwer. Iss leicht und bekömmlich und lege Dir unbedingt ein dickeres Fell zu. Deine Unzufriedenheit raubt Dir den Schlaf und macht Dich krank. Nasche nicht so viel und reduziere Deinen Zuckerverbrauch. Heitere Abwechslung und innere Ausgeglichenheit können die Stimmung heben und wirken sich auch auf Dein gesundheitliches Wohlbefinden aus.

Beruf und Finanzen

Reagiere auf ein Angebot möglichst schnell, aber auch überlegt. Du kommst auf allen Gebieten des Lebens stetig und merkbar voran. Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß, aber nicht unbedingt alles leicht. Diplomatie ist Trumpf. Damit stichst Du alle unliebsamen Zeitgenossen aus und kannst am Arbeitsplatz und auch privat am besten überzeugen. Im Kontakt mit anderen Menschen gewinnst Du neue Einsichten und Du erweiterst Deinen Horizont. Plane eine Studienreise.