Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 18.11. bis 24.11.2024

Liebe und Partnerschaft

Du magst keinen Streit, schon gar nicht mit Nahestehenden. Aber schadet das Verschweigen von Schwierigkeiten nicht genauso der Harmonie? Beste Voraussetzungen für eine gehobene Stimmung bieten sich an. Du verbreitest ein entspanntes Klima und erfährst Wohlwollen von allen Seiten. Durch Klammern verschlimmerst Du das Verhältnis zu Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin nur. Bleibe jetzt am Ball, es erwartet Dich eine Liebesbelohnung.

Gesundheit und Fitness

Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Die richtige Liebe beflügelt Körper, Geist und Seele. Schiebe nicht immer alles auf die lange Bank, das macht nur schlaflos. Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst, was Du auch sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas!

Beruf und Finanzen

Dein schnelles Reagieren und Arbeiten bringt Dich jetzt weit voran. In dieser Woche kommst Du schneller vorwärts und Deinen Zielen ein gutes Stück näher. Dein Draht zu Vorgesetzten ist enorm gut. Erwarte keinen Dank für Deinen Einsatz am Arbeitsplatz, Du wirst keinen bekommen. Es kann reichlich Probleme mit einem Besserwisser geben.