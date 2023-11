Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 27.11. - 3.12.2023

Dein Körper gibt Dir in der nächsten Horoskop Woche eindeutige Signale - höre in Zukunft besser darauf. Mit etwas mehr Lockerheit schaffst Du in anderen Lebensbereichen aktuelle Hürden. Ob es eine Liebeswoche wird, weiß das gratis Wochenhoroskop für Krebs vom 27.11. bis 3.12.2023 .

Liebe und Partnerschaft

Du bist offen für neue Menschen und Abwechslung. Dein Schatz könnte das missverstehen. Selbst wenn Du es nicht wahrhaben willst, auch Du brauchst eine starke Schulter. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wer recht hat, sondern es kommt darauf an, die Gemeinsamkeiten herauszufinden. Du träumst von heißen Liebesspielen und willst sie in die Tat umsetzen.

Gesundheit und Fitness

Du hast zwar noch genügend Kraft für den Alltag, deine Akkus könnten aber trotzdem etwas Energie vertragen. Eine Fahrradtour am Wochenende wäre gut. Eine leichte Erkältung ist im Anflug, schone Dich. Gönne Dir auch eine kreative Pause und lasse die Seele baumeln.

Beruf und Finanzen

Du hast jetzt die Chance, einen positiven Lebensabschnitt einzuleiten. Ziehe also Bilanz und richte den Blick auf die Zukunft. Auf Kritik solltest Du nicht übertrieben reagieren. Prüfe ehrlich und souverän, was man Dir damit sagen will und ziehe Deinen Nutzen daraus. Ein positiver Aspekt signalisiert sehr deutlich Deine Schaffenskraft und Energie. Ein Plan geht auf, bleibe beruflich am Ball.