Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 4.12. bis 10.12.2023

Aus Fehlern zu lernen ist manchmal sehr schmerzhaft. Das müssen sich auch Frau und Mann im Sternzeichen Krebs in der nächsten Horoskop -Woche eingestehen. Mache Dir das Leben etwas leichter und nutze die Hinweise aus dem kostenlosen Wochenhoroskop für Krebs vom 4.12. bis 10.12.2023 , um den richtigen Weg zu finden.

Astrologen wissen, wie sich die Sternenkonstellation in Zukunft auf die Lebenssituation von Krebs auswirkt:

Liebe und Partnerschaft

Mal Leidenschaft, mal Zärtlichkeit. Genieße es und lasse Dich von den Gezeiten der Liebe tragen ohne Wenn und Aber. Die Erosplaneten bestrahlen Dich günstig. Aus einem Flirt kann mehr werden. Feste Partnerschaften vertiefen ihr inniges Verhältnis noch mehr. Deine Eigenständigkeit verunsichert den Partner, macht ihn aber auch stolz. Du hast eine starke Phase. Du kannst Dich jetzt verlieben und endlich genau den Richtigen finden. Deine Ausstrahlung ist einfach zauberhaft.

Gesundheit und Fitness

Deine Kräfte lassen etwas nach. Es ist besser, jetzt öfter einmal auszuruhen. Nicht so viel grübeln, das macht nur müde und schlapp. Gönne Dir viel Schlaf, dann bleibst Du gut drauf. Wichtig ist jetzt nicht blinder Aktionismus, sondern die Ausgewogenheit zwischen Arbeit und Ruhephasen. Finde Deine eigene Mitte.

Beruf und Finanzen

Immer wieder schaffst Du es, am Ende als Sieger dazustehen. Weiterentwickeln, sich nicht auf alten Erfolgen ausruhen! Mit Konzentration, Nüchternheit und Ausdauer musst Du die jetzt anstehenden Arbeiten in Angriff nehmen und endlich auch zum Abschluss bringen. Du bist unbeständig bei der Pflichterfüllung, aber mehr als kreativ bei Deiner Freizeitgestaltung. Wirf beides in die Waagschale.