Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 5.2. - 11.2.2024

Die Sterne und weitere Himmelskörper fordern Krebs-Frau und Krebs-Mann in der nächsten Horoskop Woche vom 5.2. bis 11.2.2024 dazu auf, in der aktuellen Lebenssituation Ruhe zu bewahren. Wer zu schnell und ohne Plan losstürmt, wird das Ziel verfehlen. Im Wochenhoroskop für Krebs erfährst Du, wie Du Deine Energie am besten einteilst.